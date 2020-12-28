Antalya'yı sağanak vurdu - Son Dakika

Kent merkezinde ise araç trafiği durma noktasına geldi. 100. Yıl Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Antalya'da öğle vakti başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Bazı mahallelerde şiddetli yağmur nedeniyle rögar kapakları yerinden çıktı. Rögarların tıkanması nedeniyle suyun taştığı gözlendi. Vatandaşlar sağanak altında yürürken zor anlar yaşadı. Kimileri, su birikintileri arasında yolun karşısına geçmeye çalışırken zorlandı. Nehri andıran caddelerde ilerlemeye çalışan araçlardan bazıları arıza yaparak yolda kaldı.

Antalya 'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar yolda mahsur kalırken, rögar kapakları yerinden çıktı. Vatandaşlar su birikintileri arasında yolun karşısına geçerken zorlandı.

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