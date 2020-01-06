Antalya'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişinin tahliyesi sağlandı.

Antalya'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişinin tahliyesi sağlandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çandır Mahallesi Hayvan Pazarı mevkisinde mevsimlik işçi olarak çalışan 40 kişilik 5 ailenin, sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kaldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 40 kişinin güvenli bölgeye tahliyelerini sağladı.

Ailelerden bazılarının Çandır Mahallesi'ndeki akrabalarının evlerine yerleştirildiği, bazılarının ise Serik Belediyesince tahsis edilecek evlerde konaklayacağı bildirildi.

Jandarma, Antalya, Çandır, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Guilherme için gelen resmi bir teklif yok"
Antalya'da futbola fırtına arası Boca Juniors'ın Mauricio Isla'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı

Son Dakika Haberleri
20:32 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (8) - Son Dakika
20:32 10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı - Son Dakika
20:32 Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi - Son Dakika
20:30 13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken hayatını kaybetti - Son Dakika
20:25 Kuaförden fakir öğrencilere eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 20:34:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]