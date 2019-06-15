Son Dakika Haberleri: Antalya'da sağanak ve dolu
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Antalya'da sağanak ve dolu

1 saat önce

Antalya'nın merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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Antalya'nın merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerindeki kuvvetli sağanak ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kent merkezinde şiddetli yağış ve doludan korunmaya çalışanlar, saçakların altlarında toplandı.
Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşması nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle trafikte aksamalar oldu.
Denizden dönen bazı vatandaşlar ise plaj şemsiyelerini yağmurdan korunmak için kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:55 Kaynak: AA
Antalya, Güncel
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