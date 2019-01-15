Son Dakika Haberleri: Antalya'da Sağanak ve Fırtına Büfenin Camlarını Uçurdu, Ağaçları Devirdi

Antalya'da Sağanak ve Fırtına Büfenin Camlarını Uçurdu, Ağaçları Devirdi

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Antalya'da Sağanak ve Fırtına Büfenin Camlarını Uçurdu, Ağaçları Devirdi, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına ve beraberinde etkili olan sağanak nedeniyle sahildeki bir büfenin camları patladı, çok sayıda ağaç devrildi.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına ve metrekareye 80-100 kilogram düşen sağanak nedeniyle ilçe merkezinde bulunan sahil şeridinde çok sayıda ağaç devrildi veya kırıldı. Sahilde bulunan şezlonglar, masa, sandalye ve şemsiyeler çevreye savruldu. Yollardaki yön tabelaları ise fırtınanın etsiyle devrildi.

Selinus sahilinde bulunan Ümit Beach adlı işletmenin ise camları patladı. İş yeri kullanılmaz hale geldi.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ilçede fırtına yarın akşam saatlerine kadar devam edecek, sağanak ise yarın öğle saatlerinde sona erecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:59 Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, Güncel
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