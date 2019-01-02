Antalya'da Sağanak Yağış

Antalya
'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı "turizm merkezi" Belek
'e son 24 saatte metrekareye 141, ilçe merkezine ise 106 kilogram yağış düştü.
Karadayı, Belek ve Kadriye mahallesinde bulunan Acısu
deresi aşırı yağışlar nedeniyle taşma seviyesine kadar yükseldi. Sağanak yağışların etkisiyle bölgede bulunan bazı tarım arazileri ve futbol sahaları sular altında kaldı.
Ayrıca Karadayı, Belek ve Kadriye mahallelerinde bulunan siteler arasında da su birikintileri oluştu.