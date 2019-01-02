Son Dakika Haberleri: Antalya'da Sağanak Yağış

Antalya'da Sağanak Yağış

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da Sağanak Yağış, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı "turizm merkezi" Belek'e son 24 saatte metrekareye 141, ilçe merkezine ise 106 kilogram yağış düştü.

Karadayı, Belek ve Kadriye mahallesinde bulunan Acısu deresi aşırı yağışlar nedeniyle taşma seviyesine kadar yükseldi. Sağanak yağışların etkisiyle bölgede bulunan bazı tarım arazileri ve futbol sahaları sular altında kaldı.

Ayrıca Karadayı, Belek ve Kadriye mahallelerinde bulunan siteler arasında da su birikintileri oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komşusunun Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Sapığa 100 Yıl Hapis Hırsızlar, 3. Denemelerinde Duvarı Balyozla Kırıp 1 Milyon Liralık Altını Çaldı

Şenol Güneş'in İsteğiyle Quaresma ve Larin Kadroya Döndü Son Dakika! MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 16:03:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Sağanak Yağış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]