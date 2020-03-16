Antalya'da sağanak yağış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da sağanak yağış - Son Dakika

Antalya'da sağanak yağış

6 saat önce

Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Antalya için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından gün boyu aralıklarla çiseleyen yağış akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sürücüler yoğun yağış altında güçlükle ilerlerken, yayalar ise bina saçakları ve otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile yağıştan korunurken, bazıları ise ıslanmayı tercih etti. Cumhuriyet Meydanı'ndan Kaleiçi'nin görselliğini izlemeye gelen turistler de sağanağa yakalanmaktan kurtulamadı. Yağmurun kesilmesini bekleyenler, uzun süre korunmaya çalıştıkları yerden çıkamadı. Yağışlı havanın gece yarısına kadar etkisini sürdüreceği bildirildi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:34 Kaynak: İHA
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