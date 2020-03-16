Antalya'da sağanak yağış - Son Dakika
Son Dakika Genel Antalya'da sağanak yağış - Son Dakika

Antalya'da sağanak yağış

6 saat önce

- Antalya'da sağanak yağış Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

- Antalya'da sağanak yağış

ANTALYA - Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Antalya için yaptığı sağanak yağış uyarısı akşam saatlerinde gerçekleşti. Gün boyu aralıklarla çiseleyen yağış akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sürücüler yoğun yağış altında güçlükle ilerlerken, yayalar ise bina saçakları ve otobüs duraklarına gizlendi. Bazı vatandaşlar şemsiye ile yağıştan korunurken, bazıları ise ıslanmayı tercih etti. Cumhuriyet Meydanından Kaleiçi'nin görselliğini izlemeye gelen turistlerde sağanağa yakalanmaktan kurtulamadı. Yağmurun kesilmesini bekleyenler uzun süre korunmaya çalıştıkları yerden çıkamadı. Yağışlı havanın gece yarısına kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Antalya'da sağanak yağış

Antalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:49 Kaynak: İHA
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