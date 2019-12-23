Antalya'da sağanak yağış ve fırtına - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da sağanak yağış ve fırtına - Son Dakika

Antalya'da sağanak yağış ve fırtına

6 saat önce

Antalya'da fırtına ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Antalya'da fırtına ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Antalya'da dün yapılan uyarıların ardından fırtına ve sağanak yapış sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Aralıklarla etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatteki hızı 73 kilometreye ulaşan fırtına da hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgalar falezleri ve sahili dövdü. Fırtına nedeniyle varyant seyir terası ve sahile çok az kişi geldi. Sabitlenmeyen çöp kovaları yerlerinden çıkarken, fırtınanın şiddeti palmiye ağaçlarına yansıdı. Güneşin kendini göstermesiyle oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürüdü. Fotoğraf çekmek isteyen bir aile de rüzgar karşısında zor anlar yaşadı. Anne ve çocuğu demire tutunurken, baba güçlükle fotoğraf çekimi yaptı.

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Fırtına ilçelerde de etkisini hissettirdi. Serik ilçe merkezinde fırtına nedeniyle yıkılan çınar ağacı bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, belediye ekipleri aracın üzerinden ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Bülent Nazder isimli vatandaş fırtınanın çok şiddetli olduğunu belirtirken, Selime Karataş ise "Antalya'yı iklimi nedeniyle çok seviyorum, sıcağını sevmiyorum kış ayları daha güzel. Kışın denize de giriyorum fırtına olmazsa. Antalya'da yaşamak çok güzel. Fırtına doruk noktasında dalgalar çok yüksek harika. Tehlike de olsa bu havada yürümeyi seviyorum" dedi.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağanağın salı günü akşam saatlerine kadar Antalya merkez ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi

(İsa Akar-Suat Metin-Mehmet Demirci/İHA)

Antalya'da sağanak yağış ve fırtına

Dalgalar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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