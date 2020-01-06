Antalya'da sağanak yağmur hayatı felç etti - Son Dakika
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Antalya'da sağanak yağmur hayatı felç etti

6 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası ilçede hayat felç oldu.

Antalya'da sağanak yağmur hayatı felç etti, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası ilçede hayat felç oldu. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre metrekareye saatte 100 kilogram yağışın düştüğü ilçede ana yollar sular altında kaldı. Yoldan yarım metre yukarıda bulunan iş yerlerine bile su bastı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yoldan geçen araçların neden olduğu dalga nedeniyle iş yerleri sular altında kalan esnaf, kendi çaresini kendisi üretti. Yolu şeritle kapatan esnaf dalga oluşumunu engellemeye çalıştı.

Emlakçı Özgür Baş, 12 yıldır aynı iş yerini işlettiğini ancak böyle bir yağışını daha önce hiç görmediğini söyledi. İş yerinin yoldan yaklaşık yarım metre yükseklikte olduğunu buna rağmen su dalgalarının iş yerine girmek üzere olduğunu belirten Baş, şaşkınlığını gizleyemedi.

İş yeri sular altında kalan bayan bir esnaf ise yetkililere sitem etti. Belediyeyi aradıklarını ancak belediyeden polisi aramalarının söylediklerini belirten kadın esnaf, "Belediye yok, esnaf odası yok. İş yerimin her tarafı çamur içinde" dedi.

Bölgedeki esnaflardan Fatih Kara, yetkililerin ortada görünmemesinden şikayetçi olurken bir başka esnaf, "Sabahtan bu yara aramadık yer bırakmadık, bir sonuç alamadık" şeklinde konuştu.

Bir diğer esnaf ise "Sabahtan beri yağmur yağıyor. Tamam Allah'ın hikmeti ama buraları biz kendi çabamızla kapattık. Aramadığımız yer kalmadı. Belediyeden bir yönetici çıkıp biz olaya hakimiz diyemedi. Kendi çabamızla yolu kestik" dedi. Şiddetli yağışlar yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

(Ahmet Mervan Taş/İHA)

Gazipaşa, Antalya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
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