Antalya'da sağanak yağmurda el yapımı sal çaresi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da sağanak yağmurda el yapımı sal çaresi - Son Dakika

Antalya'da sağanak yağmurda el yapımı sal çaresi

14 dakika önce

Antalya'nın Serki ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin depo girişini su bastı.

Antalya'da sağanak yağmurda el yapımı sal çaresi, System.String[]

Antalya'nın Serki ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin depo girişini su bastı. Çalışanlar depoya girebilmek için kendi imkanlarıyla bir sal yaptı.


Antalya'da devam eden yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Antalya'nın Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin depo girişini su bastı. Depo yüksekte kaldığı için sudan etkilenmedi ancak girişi sular altında kaldı.


Sabah saatlerinde işe gelen çalışanlar depoya nasıl gireceklerini şaşırdı. Bir süre sonra çalışanlar kendi imkanlarıyla bir sal hazırladı. Çalışanlar hazırladıkları sal ile depoya girdi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
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