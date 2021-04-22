Antalya'da sağlık çalışanları aşı olmak istemeyen vatandaşları böyle ikna ediyor - Son Dakika

Antalya'da sağlık çalışanları aşı olmak istemeyen vatandaşları böyle ikna ediyor

22.04.2021 11:39

Antalya'da sağlık çalışanları aşı olmak istemeyen vatandaşları böyle ikna ediyor Aşı timleri günde 3 bin vatandaşa ulaşıyor Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, aşı sırası gelmesine rağmen aşı olmak istemeyen vatandaşlar için 35 kişiden oluşan ikna timi kurdu.

Antalya'da sağlık çalışanları aşı olmak istemeyen vatandaşları böyle ikna ediyor

Aşı timleri günde 3 bin vatandaşa ulaşıyor

ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, aşı sırası gelmesine rağmen aşı olmak istemeyen vatandaşlar için 35 kişiden oluşan ikna timi kurdu. Merkezden telefon ile aşı olmak istemeyen vatandaşlara ulaşan ekipler, ikna etmek için mücadele ediyorlar. Konu ile ilgili konuşan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Cenker Ateş, "Her bir personelin günlük en az 200 kişiyi arama potansiyeli var. Bazı vatandaşlar, nerede aşı olacaklarını ve nasıl randevu alacaklarını bilmiyor olabiliyorlar. Bu konuda da bilgilendirme yapıyoruz. Yaklaşık olarak 3 bin kişiye ulaşım sağlayabiliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Halen yüzde 23,6 oranında 65 yaş üstü vatandaşımız tanımlandığı halde aşısını yaptırmış durumda değil" açıklamasının ardından harekete geçen Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 35 kişiden oluşan ikna timi kurdu. Kurulan ekip, sahada aşı olmak istemeyen vatandaşları tek tek ziyaret ederken bir başka ekip de telefon ile ulaşarak vatandaşları ikna etmeye çalışıyor. İkna timleri önce vatandaşlara nasıl olduklarını, daha sonra ise neden aşı olmadıklarını, aşının sağlayacağı faydayı ve aşı olmayı düşünüp düşünmediklerini soruyor. İkna timleri de son olarak vatandaşın nerede ve nasıl aşı olabileceği, randevuyu nasıl alacağı konusunda bilgilendirme yapıyor. 35 kişiden oluşan tim, 3 vardiya olarak çalışıyor ve günde yaklaşık 3 bin vatandaşı arayıp aşı konusunda bilgilendirme yapıyor.

"Aşı sırası gelip de olmayan vatandaşları ikna etmek amacı ile arıyoruz"

Aşı sırası gelip olmayan vatandaşları aradıklarını belirten Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Cenker Ateş, "Pandeminin başından beri kurduğumuz 3 çağrı merkezimiz var. Gelen arama, hasta ve vatandaşların arandığı çağrı merkezi ve sosyal destek birimi. Giden aramalarda, son günlerde çok gündem olan aşı konusunda aşı sırası gelip de olmayan vatandaşları ikna etmek amacı ile arıyoruz. Bu vatandaşlarımıza neden aşı olmadıklarını, olmayı düşünüp düşünmediklerini, bu konuda nerede aksaklık yaşadıklarını veya konu ile ilgili genel bir bilgi edinip isteyip istemediklerini sorguluyoruz. Bu şekilde de onları yönlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Yaklaşık olarak 3 bin kişiye ulaşım sağlayabiliyoruz"

Günde ortalama 3 bin kişiye ulaştıklarını söyleyen Cenker Ateş, "Burada 35 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekip ayrıca, pozitif ve temaslı hastaları da arıyor. Son günlerde aşı gündemde olunca bunlarla da ilgili vatandaşlarımızı arıyoruz. Ekipler, 3 vardiya olarak çalışıyor. Mesai saatleri ve akşamları hem buradan hem evlerinden arama yaptırıyoruz. Günlük en az 200 kişiyi arama potansiyeli var her bir personelin. Yaklaşık olarak 3 bin kişiye ulaşım sağlayabiliyoruz" diye konuştu.

"Öncelikle aşıyı niye olmadıklarını soruyoruz"

İkna timlerinin konuşmalarından bahseden Ateş, "İkna çalışmalarını, halk sağlığı yönetim sistemi diye adlandırdığımız bir sistem var. Bu sistem üzerinden günlük tarıyoruz. Günlük taramamız sonucunda aşı yaptırmayan vatandaşlarımızın bilgilerine ulaşıyoruz. Kişileri arıyoruz, öncelikle aşıyı niye olmadıklarını soruyoruz. Daha sonrada olmayı düşünüp düşünmediklerini soruyoruz. Bazı vatandaşlar, nerede aşı olacaklarını ve nasıl randevu alacaklarını bilmiyor olabiliyorlar bu konuda da bilgilendirme yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın aşı olmasını çok istiyoruz"

Aşının önemine dikkat çeken Cenker Ateş, "Aşı bizim için çok önemli. Pandemi döneminin anahtarlarından birisi. Aşı, vatandaşlarımıza hastalığın ilerlemesini, hastane sürecinde ve yaşamsal fonksiyonların korunması sürecinde çok etkili. Bu yüzdende vatandaşlarımızın aşı olmasını çok istiyoruz. Bu konuda vatandaşlar, hastanelerde ve tüm aile hekimliklerinde aşılarını olabilirler. Bizi ulaşmak istediklerinde çağrı merkezi üzerinden iletişim sağlayabilirler. Bu çağrı merkezine İl Sağlık Müdürlüğü sitesinden de ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.

Antalya'da sağlık çalışanları aşı olmak istemeyen vatandaşları böyle ikna ediyor
Antalya'da sağlık çalışanları aşı olmak istemeyen vatandaşları böyle ikna ediyor
Antalya'da sağlık çalışanları aşı olmak istemeyen vatandaşları böyle ikna ediyor
Antalya'da sağlık çalışanları aşı olmak istemeyen vatandaşları böyle ikna ediyor

İl Sağlık Müdürlüğü, Fahrettin Koca, Antalya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Antalya'da sağlık çalışanları aşı olmak istemeyen vatandaşları böyle ikna ediyor - Son Dakika


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