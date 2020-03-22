Antalya'da sağlık çalışanlarına pide ikram edildi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Konyalılar Derneğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için görevlerinin başında olan devlet hastanesi çalışanlarına pide ikram edildi.

Dernek Başkanı Sedat Eken, pide, ayran ve tatlıdan oluşan ikramlarını, Manavgat Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personeline dağıttı.

Eken, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının alkıştan daha fazlasını hak ettiklerini belirterek, "Ülkemizin bulunduğu bu zor durumda büyük yükü çeken sağlık personelimize dernek olarak Konya'nın meşhur etli ekmeğini ikram ettik. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.



Sağlık personeli de ikram için dernek üyelerine teşekkür etti.