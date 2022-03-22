Antalya'da, "Sağlık Çalışanlarına Saygı" konulu resim yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da, "Sağlık Çalışanlarına Saygı" konulu resim yarışması düzenlendi

22.03.2022 17:18
Antalya'da, "Sağlık Çalışanlarına Saygı" konulu resim yarışması düzenlendi

Antalya'da "Sağlık Çalışanlarına Saygı" konulu resim yarışması düzenlendi.

Antalya'da "Sağlık Çalışanlarına Saygı" konulu resim yarışması düzenlendi.

Antalya Anadolu Hastanelerinden yapılan açıklamaya göre, yarışmanın ödül töreni Kemer Anadolu Hastanesi'nde gerçekleşti.

Törene, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. G. Fatih Çaylak, Anadolu Hastaneleri İcra Kurulu Üyesi Dr. Şükür Harmanda, Kemer Anadolu Hastanesi Direktörü Dr. Z. Kerem Aktuğ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, İlçe Halk Eğitim Müdürü Kamil Bozkurt, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce, öğrenciler, veliler, hastane yönetimi ve personeli katıldı.

Antalya Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. G. Fatih Çaylak, törende yaptığı konuşmada, amaçlarının saygı ve sevgi farkındalığı oluşturmak olduğuna dikkati çekti.

Sağlıkta şiddetin yerini sevgi ve saygının almasını istediklerini belirten Çaylak, "Amacımız, saygı ve sevgi farkındalığı oluşturmak. Resim sanatı da bu farkındalığı oluşturmada en etkili araçlardan birisi. Geleceğimizin mimarları çocuklarımız, inanıyorum ki sevgi tohumlarını ekecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

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Necati Topaloğlu, Jandarma, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da, 'Sağlık Çalışanlarına Saygı' konulu resim yarışması düzenlendi - Son Dakika


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