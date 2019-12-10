Antalya'da sağlık çalışanlarına yönelik

Antalya'da, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce "Sağlıklı İletişim" temalı Sağlık Tesislerinde Sağlık Hizmet Sunumunun ve Kurumsal İletişimin Güçlendirilmesi başlığıyla çalıştay düzenlendi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, Antalya'daki bir otelde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, sağlıkta memnuniyet oranının yükseltilmesinde iletişimin önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Sağlık alanında iletişimi güçlendirmek adına böyle bir toplantı düzenlediklerini dile getiren Bener, "Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapanların, sağlık tesislerinden hizmet alan hasta ve yakınlarının memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

İdari Hizmetler ve iletişim Yönetimi Daire Başkanı Ali Özhan da iletişim ile olguyu, tanıtım ile algıyı sağlıklı yönetmeye gayret ettiklerini belirtti.

Sosyal hizmet uzmanı ve yazar Refik Akten de sağlık çalışanlarının motivasyonun artması, stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi, kişinin kendini keşfetmesinde paradigma kırılmaları konularında sunum yaptı.

Çalıştaya akademisyenler ile sağlık çalışanları katıldı.