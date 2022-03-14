Antalya'da sağlık çalışanlarından "14 Mart Tıp Bayramı" basın açıklaması - Son Dakika
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Antalya'da sağlık çalışanlarından "14 Mart Tıp Bayramı" basın açıklaması

14.03.2022 15:57
Antalya'da sağlık çalışanlarından "14 Mart Tıp Bayramı" basın açıklaması

Antalya'da sağlık çalışanları "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Antalya'da sağlık çalışanları "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Kepez Devlet Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasına Antalya Tabipler Odası, Hekim Birliği Sendikası, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Antalya Aile Hekimleri Derneği üyeleri sağlık çalışanları katıldı.

Antalya Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmetle anarak,14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Tıp bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının taleplerini dile getiren Şahin, sağlık çalışanlarının çalışma şartları ve ücretlerine yönelik düzenleme beklentisinde olduklarını ifade etti.

Öte yandan Hekim Birliği Sendikası temsilcileri ise Antalya'da 14,15 ve 16 Mart'ta sağlık çalışanlarının anayasal haklarını kullanarak iş bırakacaklarını bildirdi.

Basın açıklamasının ardından sağlık çalışanları pankartlar ve sloganlar ile İl Sağlık Müdürlüğü binası önüne yürüdü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da sağlık çalışanlarından '14 Mart Tıp Bayramı' basın açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da sağlık çalışanlarından "14 Mart Tıp Bayramı" basın açıklaması - Son Dakika
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