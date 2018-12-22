Son Dakika Haberleri: Antalya'da Sağlık Çalışanlarının Darbedildiği İddiası

Antalya'da Sağlık Çalışanlarının Darbedildiği İddiası

6 saat önce

Antalya'da devlet hastanesinde görevli bazı sağlık çalışanlarının hasta yakınları tarafından darbedildiği iddia edildi.

Antalya'da Sağlık Çalışanlarının Darbedildiği İddiası, System.String[]
Antalya'da devlet hastanesinde görevli bazı sağlık çalışanlarının hasta yakınları tarafından darbedildiği iddia edildi.

Türk Tabipler Birliği Antalya Tabip Odası Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahale edilen hastanın yakınlarının, yoğun bakım kapısı zorlayarak içeri girdikleri belirtildi.

Hasta yakınlarının bu sırada hastaya müdahalede bulunan asistan hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik sözlü şiddet uygulandığı, bir hemşirenin ise fiziksel olarak darp edildiği kaydedildi.

Sözlü ve fiziksel şiddet gördüğü belirtilen sağlık çalışanlarını hasta yakınlarından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:18 Kaynak: AA

Türk Tabipler Birliği, Antalya, Güncel
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