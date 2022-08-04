Bir anlık dalgınlığının faturası pahalıya patlıyordu - Son Dakika
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Bir anlık dalgınlığının faturası pahalıya patlıyordu

04.08.2022 11:54
Bir anlık dalgınlığının faturası pahalıya patlıyordu

Antalya'da sahibinin markete giderken anahtarını üzerinde unuttuğu otomobil saniyeler içerisinde çalındı.

Antalya'da sahibinin markete giderken anahtarını üzerinde unuttuğu otomobil saniyeler içerisinde çalındı. Aracını 1 saat sonra, 2 kilometre uzaklıkta yolun ortasında terk edilmiş halde bulan genç sürücü büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gebizli Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Duygulu, 07 YFY 27 plakalı aracı ile Yeşildere Mahallesi'nde bir markete girdi. Duygulu'nun üzerinde anahtarı unuttuğu araç, saniyeler içerisinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Aracının yerinde olmadığını gören genç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, çalınan aracı plaka üzerinden yola çıkarak aramaya başladı.

Bir süre sonra polis ekipleri, Kepez İlçesi Hal Caddesi üzerinde yolun ortasında terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. Bunun üzerine bölgeye giden polisler, terk edilen aracın Duygulu'nun çalınan aracı olduğunu tespit etti. Duygulu da haber verilmesi üzerine aracının yanına geldi.

Polisler çalanın peşinde

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı çalan şüphelinin yakalanması için araştırma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde parmak izi çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan genç, aracının torpido gözünde bulunan 20 bin TL'sinin de çalındığını iddia etti.

"Anahtarı üzerinde bıraktım"

Gencin şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı. Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Abdullah Duygulu, "Gebizli Mahallesi'nden geliyordum. Yeşildere Mahallesi'nde marketin orada durdum. Anahtarı üzerinde bıraktım. Daha sonra da çalındı. Emniyet güçlerimiz sağ olsun buldu. Burada görünce şaşırdım" dedi.

Araç, işlemlerin ardından çekici yardımı ile otoparka çekildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir anlık dalgınlığının faturası pahalıya patlıyordu - Son Dakika

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