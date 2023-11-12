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Antalya'da sahilde çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

Antalya'da sahilde çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı

12.11.2023 16:26  - Güncelleme: 16:39

Antalya'nın turizm bölgesi Lara'da sahilde çıkan bir hortum, turistler arasında korku dolu anlar yaşattı. Hortum, denizde başlayarak önüne ne gelirse havaya kaldırarak geçti. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Lara bölgesinde bulunan bir sahilde hortum çıktı. Deniz üzerinde oluşan hortum korku dolu anlar yaşattı.

TURİSTLER KAÇARAK KURTULDU

Hortum önüne ne gelirse havaya kaldırarak turistlerin ortasından geçti. Bazı turistler ise kaçarak hortumdan kurtuldu. Birçok turist ise o anları şaşırarak izledi, bazı şemsiyeler ise havaya uçtu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Hortumun içerisinde kalan birkaç kişi de zor anlar yaşadı. Bütün bunlar yaşanırken turistlerden bazılarının yüzmeye ve güneşlenmeye devam ettiği görüldü. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Antalya, Sosyal Medya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Turizm Antalya'da sahilde çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da sahilde çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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