Antalya'da sahilde bir kişiyi tüfekle öldüren sanık için "haksız tahrik" indirimi talebi - Son Dakika
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Antalya'da sahilde bir kişiyi tüfekle öldüren sanık için "haksız tahrik" indirimi talebi

20.09.2022 16:34
Antalya'da sahilde bir kişiyi tüfekle öldüren sanık için "haksız tahrik" indirimi talebi

Antalya'da sahilde çıkan kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık için, savcı mütalaasında "haksız tahrik" indirimi uygulanmasını talep etti.

Antalya'da sahilde çıkan kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık için, savcı mütalaasında "haksız tahrik" indirimi uygulanmasını talep etti.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Orhan T. (58) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın, maktul tarafından kemik kırığı oluşacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde bıçakla parmağından yaralanması nedeniyle "haksız tahrik" hükümleri uygulanarak 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Orhan T, maktulü öldürme veya yaralama kastının olmadığını iddia ederek, "İsteyerek bir şey yapmadım. Yaralandığını görünce, parmağım kopuk olduğu halde maktule pansuman yapmaya çalıştım." diye konuştu.

Müşteki avukatı Fırat Kılıç ise sanığın ceza indiriminden yararlanmak için olayı her aşamada farklı anlattığını savunarak, "Anlattıkları hep birbirleriyle çelişmektedir. Ayrıca tanıkları da onun gibi ifadelerini değiştirmektedir. Ailenin tek istediği, sanığın gereken cezayı alması. Bu şekilde acılarının azalacağını bize iletmektedirler." dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Konyaaltı Sahili'nde 7 Şubat'ta çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Erhan Yazıcı (41), kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Orhan T. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da sahilde bir kişiyi tüfekle öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirimi talebi - Son Dakika

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