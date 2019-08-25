Son Dakika Haberleri: Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
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Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Okurcalar Mahallesi sahilinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, incelemenin ardından Alanya Belediye Mezarlığı morguna götürüldü.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, Mersin'in Anamur ilçesinde 20 Ağustos'ta Fazilet Bal ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Ayhan Şeker'e ait olduğu tahmin ediliyor.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, akıntıyla Alanya ilçesine sürüklendiği sanılıyor.

Bu arada, Fazilet Bal'ın cansız bedeni 23 Ağustos'ta Alanya Yat Limanı açıklarında bulunmuştu.

Okurcalar, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:08 Kaynak: AA
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