Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin Mersin'de 20 Ağustos'ta Fazilet Bal ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Ayhan Şeker'e ait olduğu tespit edildi.

Okurcalar Mahallesi sahilinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.



Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, incelemenin ardından Alanya Belediye Mezarlığı morguna götürüldü.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, Mersin'in Anamur ilçesinde 20 Ağustos'ta Fazilet Bal ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Ayhan Şeker'e ait olduğu belirlendi.

Yakınları tarafından Anamur'a getirilen Şeker'in cenazesi Otogar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Anamur Mezarlığı'na defnedildi.

Bu arada, Fazilet Bal'ın cansız bedeni de 23 Ağustos'ta Alanya Yat Limanı açıklarında bulunmuştu.