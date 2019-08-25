Son Dakika Haberleri: Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

7 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin Mersin'de 20 Ağustos'ta Fazilet Bal ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Ayhan Şeker'e ait olduğu tespit edildi.

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin Mersin'de 20 Ağustos'ta Fazilet Bal ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Ayhan Şeker'e ait olduğu tespit edildi.

Okurcalar Mahallesi sahilinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.


Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, incelemenin ardından Alanya Belediye Mezarlığı morguna götürüldü.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, Mersin'in Anamur ilçesinde 20 Ağustos'ta Fazilet Bal ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Ayhan Şeker'e ait olduğu belirlendi.

Yakınları tarafından Anamur'a getirilen Şeker'in cenazesi Otogar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Anamur Mezarlığı'na defnedildi.

Bu arada, Fazilet Bal'ın cansız bedeni de 23 Ağustos'ta Alanya Yat Limanı açıklarında bulunmuştu.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)
Market sahibi, 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı İsmi başına dert olan Ersin Akbaş, başkasının yerine hapis yattı İlber Ortaylı'nın da katıldığı etkinlikte sunucu, İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 18:33:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]