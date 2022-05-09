Sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Sahilde erkek cesedi bulundu

09.05.2022 16:20

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.

Lara Örnekköy sahilinde yüzen vatandaşlar, kayalık alanda kıyafetleriyle hareketsiz yatan kişiyi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve polisin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin başında morluk ve darbe izleri tespit edildi.

Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sahilde erkek cesedi bulundu
Sahilde erkek cesedi bulundu
Sahilde erkek cesedi bulundu
Sahilde erkek cesedi bulundu

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SAHİLDE KAYALIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU SAHİLDE KAYALIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU İzmir'de, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu İzmir'de, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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