Antalya'da "Sahilde Sinema Var" etkinliğine kent sakinleri ilgi gösterdi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Sahilde Sinema Var" etkinliğinde kent sakinleri açık havada film izlemenin keyfini çıkarıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen sene başlatılan "Sahilde Sinema Var" etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle Konyaaltı Sahili Beach Park Varyant Meydanı'na dev sinema sahnesi kuruldu.

Sosyal mesafe, hijyen kurallarının uygulandığı açık alandaki etkinlikte sinemaseverler, ücretsiz olarak film izlemenin keyfini çıkardı.

"Aile Arasında" filmiyle başlayan etkinlik bugün "Naim" yarın ise Babalar Günü'ne özel olarak "Sen Benim Her Şeyimsin" filmiyle devam edecek.

İlçelerde "Gezen Sinema" etkinliği

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede "Gezen Sinema" etkinliğini de gerçekleştiriyor.

Gazipaşa ilçesinde başlayan film gösterimi bugün "Ayla" filmiyle Alanya ilçesinde yapılacak.