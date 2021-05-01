Antalya'da sahilde yerleşik olmayan turist yoğunluğu - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında dün başlayan 17 günlük tam kapanmanın ikinci gününde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistler deniz keyfi yaptı. Emniyet ekipleri ise kentin tüm ana arterlerinde, seyir halindeki araçlar üzerinde denetim yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında dün uygulanmaya başlanan tam kapanmanın ardından, turizm kenti Antalya'da kurallara uyulduğu görüldü. Kentte dün yaşanan araç yoğunluğunun da olmadığı gözlemlendi. Kentte cadde ve sokaklar boş kalırken ana arterlerdeki araçlar ise muafiyet kapsamı dışında olup olmadıkları sıkı bir şekilde gün boyu denetlendi. Araçların çoğunluğunun muafiyet belgelerinin olduğu görüldü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kısıtlamadan muaf tutulan yerleşik olmayan yabancı turistlere kaldı. Hava sıcaklığının 26 deniz suyunun 21 derece ölçüldüğü Antalya'da, turistler güneşli havanın tadını çıkardı. Ailelerin çocuklarıyla deniz keyfi yaptığı görüldü. Sahildeki turistlerin tatili havadan drone ile görüntülendi.

-İHA-