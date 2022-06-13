Antalya'da sahildeki cinayetin sanığına müebbet hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da sahildeki cinayetin sanığına müebbet hapis istemi

13.06.2022 10:01
Antalya'da sahildeki cinayetin sanığına müebbet hapis istemi

Antalya'da sahilde çıkan kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya'da sahilde çıkan kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Konyaaltı Sahili'nde arkadaşı Erhan Yazıcı'yı (41) pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Orhan T. (58) hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın, 3 arkadaşıyla Akdeniz Bulvarı'ndaki bir iş yerinin önünde, maktul ve arkadaşının da yakın başka bir yerde içki içtikleri belirtildi.

Tuvalete giden Yazıcı'nın, sanık ve arkadaşlarını görünce yanlarında bir süre oyalandığı aktarılan iddianamede, sanığın bu sırada gördüğü kediye "Gel oğlum buraya" diye seslendiği kaydedildi. Bu ifadenin kendisine yönelik olduğunu düşünen maktulün "Sen bana oğlum diyemezsin" karşılığını vermesiyle ikili arasında tartışma çıktığı bildirildi.

İddianamede, çevredekilerin araya girmesiyle tartışmanın yatıştığı ve Yazıcı'nın arkadaşının yanına döndüğü vurgulandı.

Yaklaşık yarım saat sonra elinde bıçakla sanık ve arkadaşlarının yanına gittiği belirtilen maktulün, "Bana oğlum diyemezsin" diyerek bıçağı doğrudan Orhan T'ye salladığı, sanığın bıçağı tutmasıyla parmağından yaralandığı ifade edildi.

İddianamede, yaralanan sanığın yakınlardaki otomobiline giderek kendisine ait av tüfeğini aldığı, önce havaya bir el ateş ettiği, daha sonra 1-2 metre mesafeden Yazıcı'ya hedef alarak ateş açtığı kaydedildi.

Orhan T'nin maktulün yarasına tampon yaptığı anlatılan iddianamede, sanığın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Konyaaltı Sahili'nde 7 Şubat'ta çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Erhan Yazıcı, kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Orhan T. tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Rektör Özkan: 'Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyor' Rektör Özkan: 'Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyor' Uçuşa yasak bölgede yamaç paraşütünden vazgeçmiyorlar Uçuşa yasak bölgede yamaç paraşütünden vazgeçmiyorlar
Kaynak: AA

Konyaaltı Sahili, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da sahildeki cinayetin sanığına müebbet hapis istemi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:00 Arsız hırsız yakalanınca "Çay içmeye geldim" cevabını verdi, dayak yemekten kurtulamadı!
09:59 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yoldan geçen kadına çarptı!
09:58 AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu!
09:55 Kaçak fil, yaşlı kadını öldürdü! Sonrasında cenazeyi basarak tabuta saldırdı
09:43 İlk Çin İmparatoru'nun mezarı binlerce askerden oluşuyor! İşte Terrakotta Ordusu'nın gizemi
09:36 Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
09:23 Galatasaray'da başkan Dursun Özbek İstanbul'a yıldız yağdıracak! Witsel, Isco gibi isimler listede...
09:21 Yıldız Tilbe'den ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA markasına zehir zemberek sözler: O nimet sizi çarpsın, alçaklar!
08:43 Zamlarla birlikte gelen 'doğal gaz müjdesi'nde gelişme: Borular bugün denize iniyor
08:38 Günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı altüst etti! Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetti, Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 10:12:12. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da sahildeki cinayetin sanığına müebbet hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement