Antalya'da sahildeki cinayetin sanığının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Antalya'da sahildeki cinayetin sanığının yargılanmasına başlandı

28.06.2022 16:16
Antalya'da sahildeki cinayetin sanığının yargılanmasına başlandı

Antalya'da sahilde çıkan kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya'da sahilde çıkan kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müebbet hapis cezası ile yargılanan Orhan T. (58) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Orhan T. savunmasında, olay günü 3 arkadaşı ile Konyaaltı Sahili'nde içki içtikleri sırada yanlarından geçen kediye "Gel pisi pisi, gel oğlum" dediğini, maktul Erhan Yazıcı'nın "Bana mı dedin?" sorusu üzerine, "Hayır sana demedim kardeşim" ifadesini kullandığını belirtti.

Orhan T, bir süre sonra elinde bıçakla geri gelen maktulün salladığı bıçağın elini kestiğini savundu.

Maktulün küfür ederek tekrar üzerine gelmesi üzerine otomobilinin bagajından aldığı tüfekle önce havaya, sonra maktulün sol yanına doğru yere ateş ettiğini belirten sanık, maktulünün yaralandığını görünce yarasına tampon yaptığını öne sürdü.

Sanık, bıçağın kestiği elinden ameliyat olduğunu belirterek, "Kendimi korumak amacıyla ateş etmiştim. Amacım öldürmek değildi." dedi.

Hastane odasında olayı kardeşine anlatmış

Duruşmada tanık olarak dinlenen Erhan Yazıcı'nın kardeşi Deniz Yazıcı, ağabeyinin hastanede tedavi olduğu sırada olayı kendisine anlattığını öne sürdü.

Ağabeyinin, sanığın küfürler ettiğini anlattığını belirten Yazıcı, "Ağabeyim bana, sanığın iddia ettiği bıçaklı saldırı olayının olmadığını söylemişti." diye konuştu.

"Tampon yapan başörtülü bir bayandı, sanık değildi" iddiası

Müşteki avukatı Fırat Kılıç, sanık ve tanık beyanlarını kabul etmediklerini, olayda bıçaklı saldırı olmadığını öne sürerek, "Erhan Yazıcı'ya olaydan sonra sanık ve sanık yakınları tarafından tampon yapılmamıştır. Tampon yapan o anda oradan geçen başörtülü bir bayandır." ileri sürdü.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Konyaaltı Sahili'nde 7 Şubat'ta çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Erhan Yazıcı (41), kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Orhan T. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da sahildeki cinayetin sanığının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da sahildeki cinayetin sanığının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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