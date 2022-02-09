Üye Girişi
ANTALYA'DA SAHİLE VURAN YUNUSU VATANDAŞLAR KURTARDI - Son Dakika

ANTALYA'DA SAHİLE VURAN YUNUSU VATANDAŞLAR KURTARDI

09.02.2022 20:14
ANTALYA'DA SAHİLE VURAN YUNUSU VATANDAŞLAR KURTARDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sahile vuran yunus, o sırada sahilde balık tutanlar tarafından denize geri bırakıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sahile vuran yunus, o sırada sahilde balık tutanlar tarafından denize geri bırakıldı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde balık tutan İhsan Gökgöz ve arkadaşları, sahilde çırpınmakta olan yunusu gördü. Yunusun yaşadığını gören Gökgöz ve arkadaşı, denize doğru çekerek uzaklaşmasını sağladı.

Bu sırada Gökgöz'ün bir arkadaşı o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Gökgöz yunusu kuyruğundan tutarak denize doğru çekiyor, ancak gelen dalga balığı sahile tekrar atıyor. Gökgöz, yunusu tekrar kuyruğundan tutarak derin sularla buluşturuyor.

ANTALYA'DA SAHİLE VURAN YUNUSU VATANDAŞLAR KURTARDI
ANTALYA'DA SAHİLE VURAN YUNUSU VATANDAŞLAR KURTARDI
ANTALYA'DA SAHİLE VURAN YUNUSU VATANDAŞLAR KURTARDI

YORUMLAR
500

Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA SAHİLE VURAN YUNUSU VATANDAŞLAR KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:29 Son Dakika: İstanbul'da Halk Ekmek'e zam geldi! İşte yeni fiyatı
20:26 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
20:24 İstanbul'da polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada 1 kadın yaşamını yitirdi! O anlar kameralarda
19:50 Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti
19:39 Tunç Soyer'den sonra Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı! Tutar bir hayli fazla
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi
19:21 Pembe saçlarını unutun! Ebrar Karakurt'un değişimi takipçilerinden tam puan aldı
19:11 Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını belediyenin kapısına astı: Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti
18:58 Alevilere hakaretler yağdıran Yakup Tilki'ye AK Parti'den tepkiler arka arkaya geldi
18:57 Türk asıllı futbolcu Bayern Münih'te! Genç yıldız resmi imzayı attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 20:32:15. #1.11#
SON DAKİKA: ANTALYA'DA SAHİLE VURAN YUNUSU VATANDAŞLAR KURTARDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement