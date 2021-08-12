Üye Girişi
Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika

Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

12.08.2021 14:31
Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi, System.String[]

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekipleri alarma geçirdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekipleri alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yangını çıkardığı iddiası ile ilgili bir kişinin eşyalarını didik didik aradı.

Yangın, Konyaaltı ilçesinde Kemer yolu üzerinde bulunan dağlık alanda çıktı. Dağın zirvesine doğru çıkan teleferik hattının altından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıktığı dağlık alandan bisiklet ile inen birisini vatandaşların ihbarı ile durdurarak üzerini aradı. Ekipler yangını şahsın çıkarmış olabileceği ihtimali üzerine geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemede şahsın bimekan olduğu öğrenildi. Şahsa, yasak olan ormanlık alana girdiği için idari işlem yapıldı.

Yangın ise 2 arazöz ile yapılan müdahalenin ardından büyümeden söndürüldü. Yapılan ilk incelemede ise yangının yüksek gerilim hattının elektrik kablolarından çıktığı tespit edildi.

Yangının görgü tanığı Adem Eren, "Sahilde yürüyorduk. Trafonun olduğu yerde bir duman gördük. Hatta ben bir adam olduğunu düşündüm. Öyle gördüğümü hatırlıyorum. Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdik. Koşa koşa geldik, iyi ki de gelmişiz. 2-3 kişi beraber geldik" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz/İHA)

Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

Konyaaltı, Antalya, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı 14:32 Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi 14:01 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti 13:25 Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor 12:55 Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu 12:26 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 11:57 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı
5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı 11:14 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi 10:14 Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi

Son Dakika Haberleri
14:31 Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı
14:01 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi
13:56 ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı
13:25 Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
13:04 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
12:54 Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
12:41 Suriyeli grup ile çıkan kavga sonucu öldüren Emirhan hakkında açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek
12:25 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
12:23 Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı
12:21 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sonrası korkutan görüntüler! Kadın tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi
Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi         
14:43
Popstar Mehtap Yılmaz, pavyonda nasıl çalışmaya başladığı günleri anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar Mehtap Yılmaz, pavyonda nasıl çalışmaya başladığı günleri anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
14:04
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı         
13:05
Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu         
12:27
Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı         
12:23
Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?         
11:36
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu         
10:40
Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın         
09:59
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Selin vurduğu Bozkurt'ta mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları havadan ve karadan yapılıyor Selin vurduğu Bozkurt'ta mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları havadan ve karadan yapılıyor         
09:04
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi         
21:09
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 15:01:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement