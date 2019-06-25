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Antalya'da sahiller doldu

2 saat önce

HAVA sıcaklığının 32 derece, nem oranının ise yüzde 65'lere yükseldiği Antalya'da Lara Plajları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

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HAVA sıcaklığının 32 derece, nem oranının ise yüzde 65'lere yükseldiği Antalya'da Lara Plajları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Lara bölgesinde birçok plaj işletmesinin bulunduğu Lara Beach, sabahın erken saatlerinden itibaren turistleri ağırlamaya başladı. Sahillerde 7'den 70'e her yaştan tatilci denize girdi, şezlonglara uzanarak güneşlendi. Kimileri sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak için saatlerce denizde kaldı. Anneler çocuklarıyla birlikte kumsalda yürüyüşe çıktı, keyifli anlar yaşadı. Yüksek nem fotoğraf karelerine de yansıdı. Toroslar nem bulutlarının arkasında kalarak gözden kayboldu.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:04 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
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