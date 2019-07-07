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Antalya'da sahiller doldu

1 saat önce

ANTALYA'da hava sıcaklığının artmasıyla bunalanlar, sahillere akın etti.

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ANTALYA'da hava sıcaklığının artmasıyla bunalanlar, sahillere akın etti.
Hava sıcaklığının 36 derece, deniz suyu sıcaklığının 27 dereceyi gösterdiği Antalya'da yeri ve yabancı turistler serinleyecek alan aradı. Hafta sonunu ailesiyle birlikte geçirmek isteyenler de sıcak hava ve artan nemle birlikte sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini tercih eden aileler, ağaçların altında gölge alanda serinlemeye çalıştı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:15 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
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