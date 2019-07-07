Antalya'da sahiller doldu
1 saat önce
Antalya'da sahiller dolduAntalya'da hava sıcaklığının artmasıyla bunalan vatandaşlar sahile akın etti.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:13 Kaynak: DHA
'da sahiller doldu
Antalya'da hava sıcaklığının artmasıyla bunalan vatandaşlar sahile akın etti.
Hava sıcaklığının 36 derece, deniz suyu sıcaklığının 27 dereceyi gösterdiği Antalya'da yeri ve yabancı turistler serinleyecek alan aradı. Hafta sonunu ailesiyle birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar da sıcak hava ve artan nemle birlikte sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı
Sahilini tercih eden vatandaşlar, ağaçların altında gölge alanda serinlemeye çalıştı.
Kahraman zabıta sıcaktan bayılıp denize düşen kadını kurtardı
Sancaktepe'deki dehşet anları kamerada! Kaldırıma uçan araç yayaların arasına daldı
14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar! İğrenç görüntüler telefondan çıktı
Antalya'da Kırgız genç sokak ortasında öldürüldü