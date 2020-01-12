Antalya'da sahiller doldu - Son Dakika
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Antalya'da sahiller doldu

6 saat önce

ANTALYA'da kent sakinleri ve tatilciler, sahilleri doldurdu, güzel havanın keyfini yaşadı.

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ANTALYA'da kent sakinleri ve tatilciler, sahilleri doldurdu, güzel havanın keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 17, nemin 32 derece kaydedildiği Antalya'da, parçalı bulutlu havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Sahile gelenler bu kez denize girmeyip kumsalda güzel havanın tadını çıkardı. Bazı çiftler sahilde satranç oynarken, bazıları da balık avlamayı tercih etti. Sahil kenarındaki işletmeciler de doluluktan memnun olduklarını söyledi. İşletmeci Ali Akın, vatandaşların, dağların eteğindeki karı izlerken sahilde ayaklarını denize uzatmanın keyfini yaşadığını belirtti.


Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:32 Kaynak: DHA
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