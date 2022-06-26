Antalya'da sahiller doldu - Son Dakika
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Antalya'da sahiller doldu

26.06.2022 14:35
Antalya'da sahiller doldu

ANTALYA'da sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı sahiline akın etti.

ANTALYA'da  sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı sahiline akın etti. Bazı gençler ise falezlere çıkıp tehlikeli atlayışlar yaptı.

Hava sıcaklığının 33, deniz sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da, Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluştu. Okulların kapanması yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler Konyaaltı sahiline geldi. Sıcaktan bunalan turistlerin kimi güneşlenmeyi tercih ederken kimi ise denize girerek aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli dakikalar geçirdi. Serinlemek için sahile gelen gençler ise falezler ve kayalıklar üzerinden denize atladı. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin üzerinden denize atlayan gençler, tehlikeye aldırış etmedi.


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Kaynak: DHA

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da sahiller doldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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