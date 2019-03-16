Antalya'da Sahiller Güneşli Hava ile Hareketlendi
1 saat önce
HAVA sıcaklığının 21 derece kaydedildiği turizmin başkenti Antalya'da, vatandaşlar ve tatilciler sahillerde vakit geçirdi.
HAVA sıcaklığının 21 derece kaydedildiği turizmin başkenti Antalya
'da, vatandaşlar ve tatilciler sahillerde vakit geçirdi.
Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Yağmurun yerini güneşli havaya bıraktığı turistik kente, sahiller tatilcilere ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği kentte, vatandaşlar ve tatilciler Konyaaltı
sahilinde vakit geçirdi. Sahile gelenlerin kimisi paçalarını sıvayıp kıyıda yürürken, kimileri de çocuklarıyla kumsalda oynadı. Peç çok kişi ise yürüyüş yaptı, kumsala uzanıp kitap okudu.
- Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:59 Kaynak: DHA
O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür Terör Örgütü Propangandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı
Şarkıcı Niran Ünsal Siyasete Giriyor
Beyaz Et Üreticisi Banvit, 30,5 Milyon Liralık Cezayı Yargıya Taşıyacak
Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti