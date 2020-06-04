Antalya'da sahiller hareketlendi - Son Dakika

Antalya'nın dünyaca ünlü sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla vatandaşlar, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Sabah saatlerinden itibaren sahile giden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilen şezlonglarda güneşlendi, denize girmenin keyfini yaşadı.

Bazı vatandaşlar denize yakın parklarda otururken, bazıları bisiklet sürüp, spor yaptı.

Amatör balıkçılar da deniz kıyılarındaki yerlerini aldı. Bazı vatandaşların maske taktığı görüldü.

Phaselis, plajı ve tarihiyle dikkati çekiyor

Kemer'de bulunan antik Yunan ve Roma şehri Phaselis Antik Kenti de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Plaj, piknik alanları ve tarihi dokusuyla bölgenin ilgi çeken ören yerlerinden Phaselis'te yoğunluk yaşandı.

Antik kenti gezen vatandaşlar, sahilinde de denize girip güneşlendi.