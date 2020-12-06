Antalya'da sahiller turistlere kaldı - Son Dakika

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kentin birçok yerinde sessizlik hakim oldu, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü "turizmin başkenti" Antalya'da, nem oranı ise yüzde 42'yi buldu.

Vatandaşlar kısıtlamaya uyduğu için kentin daha önce işlek olan meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

Antalyalılar evlerinde kalırken, kısıtlamadan muaf olan turistler Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Güneşli havanın tadını çıkaran turistler, denizde yüzerek eğlenceli zaman geçirdi.

Turistlerin bazıları da güzel havayı değerlendirerek sahil bandında yürüyüş yaptı.