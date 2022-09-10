ANTALYA'DA SAHİLLER, YABANCI TURİSTLERE KALDI - Son Dakika
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ANTALYA'DA SAHİLLER, YABANCI TURİSTLERE KALDI

10.09.2022 14:40

2023 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle yerli tatilciler yaşadıkları şehirlere dönünce, sahiller yabancı turistlerle kentte oturanlara kaldı.

2023 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle yerli tatilciler yaşadıkları şehirlere dönünce, sahiller yabancı turistlerle kentte oturanlara kaldı. Sahillerde yoğunluk olduğu görüldü.

Turizm kenti Antalya'da, 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması sahillere de yansıdı. Yaz tatili için Antalya'ya gelen yerli turistler, yaşadıkları şehirlere döndü. Konyaaltı Sahili, kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı. Sahilde yoğunluk olduğu gözlendi. Okula başlayacak olan gençler ise arkadaş gruplarıyla birlikte denize girerek eğlenmeyi tercih etti. Kimisi şezlonglarda güneşlendi, kimisi kayalık bölgelerde denize atlayarak eğlendi. Bazı turistler ise sahil boyunca yürüyüş yaptı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA SAHİLLER, YABANCI TURİSTLERE KALDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANTALYA'DA SAHİLLER, YABANCI TURİSTLERE KALDI - Son Dakika
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