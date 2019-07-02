Son Dakika Haberleri: Antalya'da sahillerde yoğunluk
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Antalya'da sahillerde yoğunluk

25 dakika önce

Antalya'da sıcak havadan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da sıcak havadan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü.
Sıcaktan bunalıp serinlemek isteyen vatandaşlar ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğa neden oldu. Denizde yüzen turistler, su sporlarıyla eğlendi.
Sıcak hava nedeniyle kent merkezindeki caddelerin de kalabalık olmadığı görüldü.
Antalya'da sahillerde yoğunluk
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:58 Kaynak: AA
Antalya, Güncel
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