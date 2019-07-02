Antalya'da sahillerde yoğunluk
25 dakika önce
Antalya'da sıcak havadan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:58 Kaynak: AA
'da sıcak havadan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü.
Sıcaktan bunalıp serinlemek isteyen vatandaşlar ve turistler, Konyaaltı Sahili
'nde yoğunluğa neden oldu. Denizde yüzen turistler, su sporlarıyla eğlendi.
Sıcak hava nedeniyle kent merkezindeki caddelerin de kalabalık olmadığı görüldü.
Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 4 derece birden artacak
Mutfak penceresinden eve girip talihsiz kadına tecavüz etmeye çalıştı
1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler