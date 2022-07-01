Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı - Son Dakika
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Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

01.07.2022 13:08

Köpek saldırısıyla yaralanan çocuk Yaralanan Enes Baş ile röportaj Enes Baş'ın dayısı Kenan Abidik ile röportaj Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı ANTALYA - Bisiklet kullanırken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı.

Köpek saldırısıyla yaralanan çocuk

Yaralanan Enes Baş ile röportaj

Enes Baş'ın dayısı Kenan Abidik ile röportaj Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

ANTALYA - Bisiklet kullanırken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı.

Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'ndeki evinden bisikletiyle ayrılan 16 yaşındaki Mustafa Enes Baş, portakal bahçesinden önüne çıkan 8 köpeğin saldırısına uğradı. Bu sırada bisikletinden düşen Baş, iki kolunun çeşitli yerlerinden ısırıldı.

Bir arkadaşı tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan Baş, yakınlarınca özel bir hastaneye kaldırıldı.

Baş, AA muhabirine, köpeklerin saldırısından kaçamadığını söyledi.

Köpeklerin hepsinin bir anda üzerine geldiğini anlatan Baş, "Arkadaşım olmasaydı daha da ağır yaralanabilirdim. Şimdi evden sokağa çıkmaya korkuyorum." dedi.

Baş'ın dayısı Kenan Abidik de mahallede çok sayıda başıboş köpeğin olduğunu belirtti.

Köpeklerin saldırgan olduğuna dikkati çeken Abidik, "2 yıl önce hamile eşime de saldırıp yaralanmasına neden olmuşlardı. Çocuklar dışarıya çıkmaya korkuyor. Konyaaltı Belediyesinin buradaki köpekleri toplaması gerekiyor. Bu soruna bir çözüm bulunması lazım. Yeğenimin arkadaşı gelmeseydi sonuç daha da kötü olabilirdi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı - Son Dakika

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