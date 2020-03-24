Antalya'da sahte altın dişle kuyumcu dolandıran kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da sahte altın dişle kuyumcu dolandıran kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da sahte altın dişle kuyumcu dolandıran kişi yakalandı

26 dakika önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde altın diş bozdurma bahanesiyle girdiği kuyumcuyu dolandıran kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'da sahte altın dişle kuyumcu dolandıran kişi yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Kepez ilçesinde altın diş bozdurma bahanesiyle girdiği kuyumcuyu dolandıran kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gelen yaşlı kişi, eşine ait altın dişleri bozdurmak istediğini söyledi. Dişleri alarak ayarını kontrol eden kuyumcu Ali Söğüt, gerçek olduğunu tespit ettiği altın dişleri 1200 liraya bozabileceğini belirterek sahibine geri uzattı.

Bu sırada el çabukluğuyla altın dişleri sahtesiyle değiştiren şüpheli kuyumcudan aldığı parayla uzaklaştı. Bir süre sonra altın dişlerin sahte olduğunu anlayan kuyumcu durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüleri izleyen polis ekipleri, zanlının 72 yaşındaki Ö.K olduğunu tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi başka bir kuyumcuyu da dolandırmak üzereyken yakaladı.

Ö.K işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Ali Söğüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, altınların sahte olduğunu anlayınca kuyumcuların bulunduğu WhatsApp grubundan meslektaşlarını uyardığını ifade etti.

Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Söğüt, başka kuyumcu arkadaşlarının da aynı yöntemle dolandırıldığını sonradan öğrendiğini kaydetti.

Öte yandan, kuyumcunun dolandırılma anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, aksayarak kuyumcuya giren yaşlı kişinin cebinden çıkardığı altın dişleri satmaya çalıştığı görülüyor. Kuyumcu ile fiyatta anlaşan şüpheli altın dişleri el çabukluğuyla sahtesiyle değiştiriyor. Parayı alan zanlının daha sonra kuyumcudan çıkıp uzaklaştığı görülüyor.

Antalya, Söğüt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:08 Kaynak: AA

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