Antalya'da sahte altın satarken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da sahte altın satarken yakalanan zanlı tutuklandı

13.10.2020 20:01
Antalya'da sahte altın satarken yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte altın satarken gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte altın satarken gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde 4 kuyumcuya 13 bin 863 lira tutarında sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen M.G. (26), bir başka kuyumcuya sahte bilezik satmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da sahte altın satarken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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