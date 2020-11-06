Antalya'da sahte içki operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Antalya'da sahte içki operasyonu: 14 gözaltı

06.11.2020 12:20

Antalya'da sahte içki operasyonu: 14 gözaltı Antalya merkezli operasyonda 17 adreste çok miktarda sahte içkiye el konuldu Antalya'da sahte içki üretimine yönelik üç aydır sürdürülen çalışmada 17 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Antalya'da sahte içki operasyonu: 14 gözaltı

Antalya merkezli operasyonda 17 adreste çok miktarda sahte içkiye el konuldu

ANTALYA - Antalya'da sahte içki üretimine yönelik üç aydır sürdürülen çalışmada 17 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Antalya merkezli operasyonda İstanbul, Çorum ve Isparta'da 14 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda sahte içkiye el konuldu.

Antalya'da alkollü içkiye olan talebi fırsata çevirmek isteyen suç gruplarının merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda kurdukları imalathanelerde ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürecekleri bilgisi elde edilmesi üzerine 17 adrese eş zamanlı operasyonla sona erdi. 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda çok sayıda sahte içki, sahte bandrol, alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık üç aydır sürdürülen çalışmalarda sahte alkollü içkinin üretim yerinden satışa kadar uzanan süreçle ilgili şahıslara yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi. Antalya İl merkezinde depo ve ikamete yönelik 14 adreste, İstanbul, Çorum ve Isparta illerinde 3 adreste olmak üzere toplam 17 adreste yapılan baskınlarda 465 şişe sahte içki, 541 litre sahte içki, 4 bin 675 adet sahte bandrol ve çok sayıda alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Sahte içki üretiminde ve ticaretinde rol oynayan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da sahte içki operasyonu: 14 gözaltı
Antalya'da sahte içki operasyonu: 14 gözaltı
Antalya'da sahte içki operasyonu: 14 gözaltı
Antalya'da sahte içki operasyonu: 14 gözaltı

Eş Zamanlı Operasyon, İstanbul, Gözaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da sahte içki operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika


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