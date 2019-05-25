Son Dakika Haberleri: Antalya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Antalya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

2 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 445 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 445 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 76 litre rakı, 80 litre votka, 70 litre viski olmak üzere toplam 226 litre sahte içki ele geçirildi. M.K.'nın (43) Serik ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada da 5 litre rakı ve 22 votka olmak üzere toplam 7 litre sahte içki ele geçirildi. 233 litre kaçak içkiye el konulurken resmi belgede sahtecilik suçundan da aranması bulunan M.K. adliyeye sevk edildi.

İkinci operasyonda ekipler ihbar üzerine Kumköy Mahallesi'nde hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 97 litre rakı, 105 litre votka, 10 litre viski olmak üzere toplam 212 litre sahte içki ve 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Sahte içkilere el konulurken M.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:48 Kaynak: İHA
Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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