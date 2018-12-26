Antalya'da Sahte İçki Operasyonu
34 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 bin 884 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde 2 bin 884 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İlçede bir ihbar üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Büyükhasbahçe Mahallesi Köşkyolu Caddesi'ndeki bir depoya baskın düzenlendi.
Operasyonda çeşitli markalarda 2 bin 884 şişe içki ele geçirildi. Barkod okuma cihazıyla yapılan kontrollerde şişelerin "Şüpheli bandrol" uyarısı verdiği, içki şişelerinde bulunan bandrollerin orijinal olmasına rağmen farklı içki türlerine ait bandroller olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili Okan O. gözaltına alındı.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:42 Kaynak: AA
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