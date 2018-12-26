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Antalya'da Sahte İçki Operasyonu

1 saat önce

Antalya'da sahte içki operasyonu Yılbaşında eğlence mekanlarına sürülecek 569 şişe adet sahte içki düzenlenen operasyonla ele geçirildiANTALYA - Antalya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda eğlence mekanlarında piyasaya sürülmek üzere olan 596 sahte içki ele geçirildi.

Antalya'da sahte içki operasyonu
Yılbaşında eğlence mekanlarına sürülecek 569 şişe adet sahte içki düzenlenen operasyonla ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda eğlence mekanlarında piyasaya sürülmek üzere olan 596 sahte içki ele geçirildi. Operasyonda olayla ilişkisi olduğu gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yaparak bu içkileri piyasaya süren şahıslara yönelik Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde eğlence mekanlarında piyasaya sürülmesi hazırlığında olan depolara operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 569 şişe değişik markalarda sahte içki, bin 903 adet değişik içki markalarına ait boş içki şişesi, bin 542 adet sahte bandrol, bin 171 adet sahte içki yapımında kullanılan içki şişe kapakları, etiket, gıda boyası, aroma ve anason ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen içkilerin üzerinde bulunan bandrollerin, etiketlerin ve kapakların sahte oldukları tespit etti.
Olayla ilgili T. B. ve A. Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:29 Kaynak: İHA

Polis, Antalya, 3. Sayfa
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