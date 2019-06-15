Son Dakika Haberleri: Antalya'da sahte içki operasyonu
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Antalya'da sahte içki operasyonu

4 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte içki operasyonu düzenlendi.

Antalya'da sahte içki operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte içki operasyonu düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konaklı ve Avsallar mahallesindeki üç otelde sahte ve kaçak içki satışı ve üretildiği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, otellere düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı ve bandrolsüz 13 fıçıda 650 litre alkol, pet şişede alkol şüphesi olan 80 litre sıvı ve çeşitli markalarda 256 şişe içki ele geçirildi.

Gözaltın alınan O.T, U.Ç. ve T.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:59 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Alanya, Antalya, Güncel
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