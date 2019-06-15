Antalya'da sahte içki operasyonu
4 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte içki operasyonu düzenlendi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:59 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde sahte içki operasyonu düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Konaklı
ve Avsallar
mahallesindeki üç otelde sahte ve kaçak içki satışı ve üretildiği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, otellere düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı ve bandrolsüz 13 fıçıda 650 litre alkol, pet şişede alkol şüphesi olan 80 litre sıvı ve çeşitli markalarda 256 şişe içki ele geçirildi.
Gözaltın alınan O.T, U.Ç. ve T.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Dilenci kadın 'Bölgeme girdiniz' diyerek Suriyeli kardeşleri dövdü
Onur Air'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjdeli haber, başvurular başladı
Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi
Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!