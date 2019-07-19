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Antalya'da sahte içki operasyonu

56 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesindeki evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'da sahte içki operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesindeki evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökhan Ö'nün Güllerpınarı Mahallesi'ndeki evinde, sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu evde yaptıkları aramada 70 şişe sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan Gökhan Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:26 Kaynak: AA
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