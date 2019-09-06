Son Dakika Haberleri: Antalya'da sahte içki operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da sahte içki operasyonu

45 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Antalya'da sahte içki operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Manavgat İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Side turizm merkezinde bulunan bir otelden piyasa sahte şarap sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, otele ait olduğu belirlenen bir adresteki depoya operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda, 20 bin litre şişelenmiş sahte dolum şarap ile dolum yapmak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yurt dışında olduğu tespit edilen olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon düzenledi
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş ufak dokunuşlarla güzelliğine güzellik kattı CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili ilk açıklama Son Dakika: CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 15:50:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da sahte içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]