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Antalya'da sahte içki operasyonu

32 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir depoda sahte içki ele geçirildi.

Antalya'da sahte içki operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir depoda sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Depoya düzenlenen operasyonda cam kavanozlar içerisinde 15 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan 750 litre yalanmış şerbet ele geçirildi.

Depo sahibi A.K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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