Antalya'da sahte içki operasyonu
32 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir depoda sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:52 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir depoda sahte içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Depoya düzenlenen operasyonda cam kavanozlar içerisinde 15 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan 750 litre yalanmış şerbet ele geçirildi.
Depo sahibi A.K. gözaltına alındı.
AK Parti'den istifa eden Özden: Oğluma Tayyip adını verdiğime pişmanım Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın, yaşadıklarını anlattı Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu 67 yaşındaki adam, eski eşini çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı