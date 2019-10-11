Son Dakika Haberleri: Antalya'da sahte içki operasyonu
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Antalya'da sahte içki operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 225 şişe sahte içki yakalandı.

Antalya'da sahte içki operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 225 şişe sahte içki yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesi'ndeki bir barın deposuna operasyon düzenledi.

Operasyonda, 225 şişe sahte votka ele geçirildi. Gözaltına alınan G.D, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Çarşı Mahallesi, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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